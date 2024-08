Börse Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start des Donnerstagshandels

Der LUS-DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am vierten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:27 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,43 Prozent fester bei 17 984,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 907,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 987,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 18 572,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 880,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, bei 15 725,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,41 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit RWE (+ 1,74 Prozent auf 30,98 EUR), SAP SE (+ 0,77 Prozent auf 193,56 EUR), Infineon (+ 0,69 Prozent auf 30,59 EUR), Hannover Rück (+ 0,68 Prozent auf 238,10 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,67 Prozent auf 13,47 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-0,43 Prozent auf 555,60 EUR), EON SE (-0,33 Prozent auf 11,99 EUR), adidas (-0,14 Prozent auf 216,90 EUR), Henkel vz (-0,13 Prozent auf 78,50 EUR) und QIAGEN (-0,05 Prozent auf 41,77 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 287 781 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 223,478 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,09 Prozent an der Spitze im Index.

