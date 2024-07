Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Beim LUS-DAX lassen sich am Freitagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Am Freitag geht es im LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,20 Prozent auf 18 557,50 Punkte aufwärts.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 18 521,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 593,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 12.06.2024, den Stand von 18 648,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, stand der LUS-DAX bei 17 857,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 12.07.2023, den Wert von 16 026,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 10,83 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell adidas (+ 1,99 Prozent auf 230,30 EUR), Sartorius vz (+ 0,99 Prozent auf 245,80 EUR), QIAGEN (+ 0,86 Prozent auf 38,67 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,73 Prozent auf 247,00 EUR) und Zalando (+ 0,71 Prozent auf 24,17 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-1,29 Prozent auf 27,44 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,72 Prozent auf 40,01 EUR), Brenntag SE (-0,69 Prozent auf 62,90 EUR), Infineon (-0,65 Prozent auf 35,07 EUR) und Rheinmetall (-0,59 Prozent auf 507,60 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 241 077 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 216,870 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

