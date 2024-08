Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Der LUS-DAX hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Dienstag steht der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,02 Prozent im Plus bei 18 365,50 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 299,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 384,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 30.06.2024, bei 18 255,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 30.04.2024, mit 17 899,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 30.07.2023, stand der LUS-DAX noch bei 16 457,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 9,68 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 2,31 Prozent auf 24,41 EUR), Deutsche Bank (+ 1,59 Prozent auf 14,55 EUR), Infineon (+ 1,24 Prozent auf 31,81 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,02 Prozent auf 455,90 EUR) und Hannover Rück (+ 0,97 Prozent auf 230,00 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Heidelberg Materials (-2,88 Prozent auf 95,82 EUR), Fresenius SE (-1,57 Prozent auf 31,29 EUR), Commerzbank (-0,47 Prozent auf 14,81 EUR), Sartorius vz (-0,33 Prozent auf 242,90 EUR) und Siemens (-0,06 Prozent auf 167,74 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 489 111 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 228,377 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

