Börse Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag mit Gewinnen

Am Dienstag gewinnt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,42 Prozent auf 25 014,28 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 230,904 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,438 Prozent auf 24 799,69 Punkte an der Kurstafel, nach 24 908,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Dienstag bei 24 762,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 082,09 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 25 403,14 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 07.08.2023, bei 28 027,25 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 07.11.2022, bei 24 084,26 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,81 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Zählern erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Telefonica Deutschland (+ 37,51 Prozent auf 2,35 EUR), United Internet (+ 4,29 Prozent auf 20,92 EUR), Scout24 (+ 4,14 Prozent auf 61,42 EUR), RATIONAL (+ 2,93 Prozent auf 579,50 EUR) und Delivery Hero (+ 2,32 Prozent auf 27,80 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Befesa (-3,10 Prozent auf 26,26 EUR), SMA Solar (-3,05 Prozent auf 52,50 EUR), EVOTEC SE (-2,80 Prozent auf 15,98 EUR), Fraport (-2,72 Prozent auf 48,32 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,34 Prozent auf 31,25 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 88 697 436 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 15,403 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

In diesem Jahr weist die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die Telefonica Deutschland-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at