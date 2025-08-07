SMA Solar Aktie
|19,11EUR
|-0,11EUR
|-0,57%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
SMA Solar Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die zuvor veröffentlichten Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als enttäuschend wertete er die Auftragsentwicklung, vor allem im profitablen Großauftragsbereich. Deshalb und wegen vorsichtiger Aussagen zum Ausblick bleibe er besorgt./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:06 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:06 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Underperform
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
18,89 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,30%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
19,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,27%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|18,97
|-1,30%
