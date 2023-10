Börse Frankfurt: MDAX am Montagmittag im Minus

Am Montag notiert der MDAX um 12:11 Uhr via XETRA 1,37 Prozent schwächer bei 23 736,01 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 221,465 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,004 Prozent fester bei 24 066,71 Punkten, nach 24 065,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 101,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 714,41 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, den Wert von 26 536,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, den Wert von 28 253,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, wies der MDAX einen Stand von 22 918,01 Punkten auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 6,83 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Bei 23 714,41 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Bechtle (+ 0,41 Prozent auf 41,33 EUR), HUGO BOSS (+ 0,38 Prozent auf 57,62 EUR), HOCHTIEF (+ 0,16 Prozent auf 92,05 EUR), AIXTRON SE (+ 0,10 Prozent auf 28,63 EUR) und CTS Eventim (-0,09 Prozent auf 52,95 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil EVOTEC SE (-5,35 Prozent auf 16,09 EUR), Delivery Hero (-4,33 Prozent auf 23,43 EUR), Dürr (-4,29 Prozent auf 18,98 EUR), HelloFresh (-3,91 Prozent auf 24,08 EUR) und K+S (-3,01 Prozent auf 15,95 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 404 923 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 14,900 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Telefonica Deutschland-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,86 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at