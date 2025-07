NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hochtief auf "Hold" mit einem Kursziel von 163 Euro belassen. Seine Schätzungen für die Quartalszahlen des Baukonzerns lägen beim Vorsteuerergebnis über, beim Nettoergebnis aber unter den Konsensprognosen, schrieb Graham Hunt in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem insgesamt starken Quartal und einer Bestätigung der Jahresziele. Das Unternehmen sollte weiter von guten Geschäftstrends profitieren. Der deutliche Kursanstieg seit Jahresbeginn lasse indes wenig Spielraum für Enttäuschungen./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 04:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / 04:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





