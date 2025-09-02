HOCHTIEF Aktie

213,40EUR -4,00EUR -1,84%
HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

02.09.2025 11:02:00

HOCHTIEF Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hochtief mit einem Kursziel von 163 Euro auf "Hold" belassen. Graham Hunt beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung mit den Geschäftsaussichten europäischer Infrastruktur-Unternehmen. Die Aktien des Bauunternehmens und des Mutterkonzerns ACS hätten seit Jahresbeginn deutlich von positiven Trends in den USA und Europa profitiert. Hunt verwies auf die zunehmende Dynamik im Bereich KI-Infrastruktur und Datenzentren sowie das 500 Milliarden Euro schwere deutsche Infrastrukturprogramm. Die Bewertungen erschienen aber schon angemessen, wobei er weiter Hochtief gegenüber ACS bevorzuge./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:21 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Hold
Unternehmen:
HOCHTIEF AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
163,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
217,80 € 		Abst. Kursziel*:
-25,16%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
213,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23,62%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

