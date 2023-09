Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

Am Donnerstag notiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,83 Prozent leichter bei 26 957,78 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 243,389 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,531 Prozent tiefer bei 27 039,80 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 27 184,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 27 040,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 925,80 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.08.2023, lag der MDAX bei 27 011,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.06.2023, stand der MDAX noch bei 26 582,45 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 21.09.2022, einen Stand von 23 908,00 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 5,82 Prozent zu. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 253,77 Punkten erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Scout24 (+ 0,58 Prozent auf 66,42 EUR), PUMA SE (+ 0,10 Prozent auf 59,46 EUR), TeamViewer (-0,03 Prozent auf 16,09 EUR), SMA Solar (-0,08 Prozent auf 63,70 EUR) und Gerresheimer (-0,19 Prozent auf 107,80 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Befesa (-4,57 Prozent auf 28,38 EUR), Aurubis (-2,73 Prozent auf 69,12 EUR), Fraport (-2,58 Prozent auf 51,32 EUR), thyssenkrupp (-2,57 Prozent auf 6,91 EUR) und TAG Immobilien (-2,03 Prozent auf 11,11 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 258 406 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 16,671 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die TAG Immobilien-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,48 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at