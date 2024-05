Börse Frankfurt: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der SDAX setzt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,17 Prozent leichter bei 15 059,25 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 123,254 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,244 Prozent auf 15 121,46 Punkte an der Kurstafel, nach 15 084,72 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 15 131,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 053,06 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,30 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 15.04.2024, bei 14 258,08 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.02.2024, bei 13 827,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, wies der SDAX 13 603,53 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 8,96 Prozent aufwärts. Bei 15 131,54 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell ADTRAN (+ 5,23 Prozent auf 5,83 USD), Kontron (+ 2,33 Prozent auf 19,76 EUR), JOST Werke (+ 2,30 Prozent auf 48,90 EUR), CANCOM SE (+ 1,65 Prozent auf 32,10 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,47 Prozent auf 7,26 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil SCHOTT Pharma (-14,04 Prozent auf 32,08 EUR), PVA TePla (-4,84 Prozent auf 19,26 EUR), Wüstenrot Württembergische (-3,85 Prozent auf 12,98 EUR), PATRIZIA SE (-2,44 Prozent auf 8,38 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,24 Prozent auf 22,34 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 221 967 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 16,925 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,09 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

