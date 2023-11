Börse Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel im Plus

Um 09:13 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,65 Prozent fester bei 12 851,11 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 103,744 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,440 Prozent höher bei 12 824,03 Punkten, nach 12 767,80 Punkten am Vortag.

Bei 12 816,37 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 12 851,22 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 13.10.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 599,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, einen Stand von 13 237,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, bei 12 576,70 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 6,34 Prozent zu. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 13 880,68 Punkten. 11 973,73 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Energiekontor (+ 4,69 Prozent auf 67,00 EUR), Hypoport SE (+ 3,47 Prozent auf 131,30 EUR), IONOS (+ 3,34 Prozent auf 14,24 EUR), Bilfinger SE (+ 2,83 Prozent auf 36,34 EUR) und NORMA Group SE (+ 2,20 Prozent auf 16,23 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil BVB (Borussia Dortmund) (-1,99 Prozent auf 3,70 EUR), JOST Werke (-1,97 Prozent auf 42,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,80 Prozent auf 33,87 EUR), 1&1 (-1,48 Prozent auf 16,00 EUR) und METRO (St) (-1,23 Prozent auf 6,05 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 132 683 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX hat die TRATON-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 9,340 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Die TRATON-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die pbb-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at