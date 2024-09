Börse Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsstart zurück

Am Dienstag verbucht der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,06 Prozent auf 13 956,72 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 100,515 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,034 Prozent auf 13 959,93 Punkte an der Kurstafel, nach 13 964,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 966,68 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 956,72 Zählern.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, wurde der SDAX mit 13 707,32 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 03.06.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15 189,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, mit 13 324,21 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,981 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Drägerwerk (+ 1,32 Prozent auf 46,00 EUR), RENK (+ 0,97 Prozent auf 26,45 EUR), Medios (+ 0,97 Prozent auf 16,74 EUR), MLP SE (+ 0,88 Prozent auf 5,75 EUR) und CEWE Stiftung (+ 0,79 Prozent auf 102,00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil BayWa (-1,98 Prozent auf 10,90 EUR), SGL Carbon SE (-1,23 Prozent auf 5,62 EUR), Salzgitter (-0,96 Prozent auf 15,44 EUR), SMA Solar (-0,78 Prozent auf 20,40 EUR) und Nagarro SE (-0,72 Prozent auf 75,50 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AUTO1-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 36 862 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 8,554 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 5,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,83 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der TAKKT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at