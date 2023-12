Börse Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus

Der SDAX knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Am Montag notiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,24 Prozent stärker bei 13 198,81 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 107,779 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,061 Prozent auf 13 175,46 Punkte an der Kurstafel, nach 13 167,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 13 156,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 200,90 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 12 767,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 153,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, wies der SDAX 12 326,40 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 9,22 Prozent zu Buche. 13 880,68 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 11 973,73 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell MorphoSys (+ 11,09 Prozent auf 27,54 EUR), Grand City Properties (+ 1,53 Prozent auf 9,31 EUR), Klöckner (+ 0,63 Prozent auf 6,37 EUR), DWS Group GmbH (+ 0,63 Prozent auf 31,86 EUR) und NORMA Group SE (+ 0,59 Prozent auf 15,30 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Heidelberger Druckmaschinen (-1,56 Prozent auf 1,20 EUR), Drägerwerk (-1,37 Prozent auf 50,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,35 Prozent auf 29,14 EUR), METRO (St) (-1,31 Prozent auf 6,02 EUR) und PATRIZIA SE (-0,95 Prozent auf 7,31 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 71 236 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 10,380 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,97 erwartet. Im Index weist die Schaeffler-Aktie mit 8,25 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at