Börse Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus

Am Montag tendiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,61 Prozent fester bei 13 707,48 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 96,350 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,166 Prozent auf 13 647,21 Punkte an der Kurstafel, nach 13 624,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 647,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 707,48 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 12.07.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 684,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, den Wert von 14 837,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wurde der SDAX mit 13 237,82 Punkten berechnet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Minus von 0,823 Prozent zu Buche. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 940,72 Zählern.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell ADTRAN (+ 5,64 Prozent auf 4,65 EUR), Hypoport SE (+ 4,20 Prozent auf 258,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,29 Prozent auf 16,62 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 1,98 Prozent auf 20,60 EUR) und BayWa (+ 1,75 Prozent auf 13,98 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Medios (-3,20 Prozent auf 17,52 EUR), GRENKE (-1,35 Prozent auf 25,65 EUR), STRATEC SE (-1,13 Prozent auf 39,35 EUR), NORMA Group SE (-0,63 Prozent auf 15,66 EUR) und thyssenkrupp nucera (-0,58 Prozent auf 8,61 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Aktuell weist die Schaeffler-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 44 262 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 8,018 Mrd. Euro weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ceconomy St-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,28 erwartet. Die Schaeffler-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at