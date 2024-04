Börse Frankfurt: SDAX verliert schlussendlich

Am Donnerstag sank der SDAX via XETRA letztendlich um 1,33 Prozent auf 14 018,58 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 117,430 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,134 Prozent leichter bei 14 188,53 Punkten, nach 14 207,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 188,53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 984,95 Zählern.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 0,263 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 25.03.2024, mit 14 092,59 Punkten bewertet. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 25.01.2024, bei 13 711,51 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 25.04.2023, einen Wert von 13 607,84 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,43 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 638,48 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Elmos Semiconductor (+ 3,79 Prozent auf 76,70 EUR), Varta (+ 2,59 Prozent auf 9,12 EUR), ATOSS Software (+ 2,51 Prozent auf 245,50 EUR), Vossloh (+ 0,69 Prozent auf 44,00 EUR) und JOST Werke (+ 0,33 Prozent auf 45,35 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen TAKKT (-6,01 Prozent auf 12,50 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-5,11 Prozent auf 0,85 EUR), DWS Group GmbH (-4,54 Prozent auf 39,14 EUR), CompuGroup Medical SE (-4,26 Prozent auf 27,86 EUR) und Hypoport SE (-4,11 Prozent auf 242,40 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 599 983 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 17,375 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie verzeichnet mit 5,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Schaeffler lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,12 Prozent.

