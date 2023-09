Börse Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Montagmittag

Der DAX zeigt sich am Mittag im Minus.

Am Montag geht es im DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,74 Prozent auf 15 441,61 Punkte nach unten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,554 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15 513,32 Zählern und damit 0,283 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (15 557,29 Punkte).

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 15 404,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 572,14 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der DAX stand noch vor einem Monat, am 25.08.2023, bei 15 631,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, lag der DAX-Kurs bei 15 829,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.09.2022, wurde der DAX mit 12 284,19 Punkten berechnet.

Der Index stieg auf Jahressicht 2023 bereits um 9,75 Prozent zu. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Punkten markiert.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 1,42 Prozent auf 72,60 EUR), Commerzbank (+ 0,85 Prozent auf 9,74 EUR), Daimler Truck (+ 0,83 Prozent auf 33,95 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,58 Prozent auf 24,08 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,44 Prozent auf 10,16 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Zalando (-3,74 Prozent auf 22,16 EUR), Symrise (-1,96 Prozent auf 88,18 EUR), Infineon (-1,86 Prozent auf 30,81 EUR), Bayer (-1,67 Prozent auf 46,85 EUR) und Continental (-1,57 Prozent auf 64,14 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 808 943 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 146,283 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at