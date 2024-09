Börse Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag leichter

Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,21 Prozent tiefer bei 3 262,34 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 531,437 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 264,00 Zählern und damit 0,158 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 269,16 Punkte).

Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 252,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 268,44 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 4,03 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 06.08.2024, stand der TecDAX bei 3 210,54 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 06.06.2024, bei 3 444,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.09.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 129,36 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,87 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 490,44 Punkte. Bei 3 125,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 2,29 Prozent auf 240,90 EUR), Nemetschek SE (+ 0,63 Prozent auf 88,05 EUR), EVOTEC SE (+ 0,49 Prozent auf 6,10 EUR), Energiekontor (+ 0,35 Prozent auf 56,80 EUR) und TeamViewer (+ 0,35 Prozent auf 11,63 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil ATOSS Software (-10,56 Prozent auf 118,60 EUR), PNE (-2,91 Prozent auf 11,34 EUR), Elmos Semiconductor (-2,72 Prozent auf 71,50 EUR), SMA Solar (-2,69 Prozent auf 19,18 EUR) und CANCOM SE (-1,75 Prozent auf 26,88 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 487 208 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 225,811 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at