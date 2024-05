Börse Frankfurt: TecDAX am Mittwochnachmittag in Grün

Um 15:41 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,95 Prozent auf 3 455,12 Punkte zu. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 516,026 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,093 Prozent auf 3 425,95 Punkte an der Kurstafel, nach 3 422,77 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 425,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 466,82 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,50 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 334,32 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.02.2024, stand der TecDAX bei 3 386,62 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 15.05.2023, einen Stand von 3 234,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,93 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 4,64 Prozent auf 23,66 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 4,29 Prozent auf 46,16 EUR), Nemetschek SE (+ 2,76 Prozent auf 87,40 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,51 Prozent auf 51,10 EUR) und Siltronic (+ 2,21 Prozent auf 74,00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen SMA Solar (-1,84 Prozent auf 49,18 EUR), Nordex (-0,86 Prozent auf 14,99 EUR), 1&1 (-0,57 Prozent auf 17,50 EUR), freenet (-0,25 Prozent auf 23,94 EUR) und PNE (-0,14 Prozent auf 14,68 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 3 317 668 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 206,225 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at