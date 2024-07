Börse Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Gewinnen

Am Mittwoch ging es im TecDAX via XETRA schlussendlich um 1,08 Prozent auf 3 361,21 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 530,113 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 3 325,19 Punkte an der Kurstafel, nach 3 325,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 325,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 362,63 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0,962 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 10.06.2024, bei 3 449,77 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.04.2024, den Stand von 3 383,51 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 10.07.2023, einen Stand von 3 109,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Bei 3 490,44 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 6,08 Prozent auf 36,96 EUR), AIXTRON SE (+ 6,04 Prozent auf 21,76 EUR), United Internet (+ 3,54 Prozent auf 21,06 EUR), SMA Solar (+ 2,73 Prozent auf 27,10 EUR) und Nordex (+ 2,36 Prozent auf 13,02 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen CompuGroup Medical SE (-4,63 Prozent auf 15,45 EUR), Nagarro SE (-0,54 Prozent auf 74,10 EUR), ATOSS Software (-0,53 Prozent auf 112,20 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 0,31 Prozent auf 65,20 EUR) und Energiekontor (+ 0,31 Prozent auf 64,70 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 274 708 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 219,252 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die CompuGroup Medical SE-Aktie präsentiert mit 7,21 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent bei der freenet-Aktie an.

