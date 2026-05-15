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TecDAX-Kursverlauf 15.05.2026 17:59:12

Börse Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich

Börse Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich

Mit dem TecDAX ging es letztendlich abwärts.

Zum Handelsende stand im XETRA-Handel ein Minus von 1,65 Prozent auf 3 793,19 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 510,579 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,453 Prozent leichter bei 3 839,48 Punkten in den Handel, nach 3 856,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 840,49 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 768,01 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,309 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 602,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der TecDAX mit 3 655,33 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 819,66 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 870,57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit freenet (+ 3,89 Prozent auf 26,16 EUR), TeamViewer (+ 3,11 Prozent auf 5,47 EUR), Nemetschek SE (+ 2,04 Prozent auf 59,95 EUR), SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 144,06 EUR) und ATOSS Software (+ 1,13 Prozent auf 71,50 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siltronic (-6,91 Prozent auf 87,50 EUR), AIXTRON SE (-5,97 Prozent auf 51,98 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,69 Prozent auf 89,50 EUR), Infineon (-4,23 Prozent auf 65,19 EUR) und Sartorius vz (-4,03 Prozent auf 204,90 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 472 576 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 159,091 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,92 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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