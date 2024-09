Börse Frankfurt: TecDAX legt zum Start des Montagshandels zu

Anleger in Frankfurt schicken den TecDAX aktuell erneut ins Plus.

Am Montag geht es im TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,58 Prozent auf 3 244,63 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 523,905 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,479 Prozent auf 3 241,21 Punkte an der Kurstafel, nach 3 225,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 246,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 239,43 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 09.08.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 269,40 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Stand von 3 454,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 090,84 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 sank der Index bereits um 2,41 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 3,17 Prozent auf 52,10 EUR), Siltronic (+ 2,41 Prozent auf 70,10 EUR), Nagarro SE (+ 2,40 Prozent auf 72,65 EUR), Nordex (+ 2,09 Prozent auf 14,19 EUR) und JENOPTIK (+ 1,30 Prozent auf 26,54 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Eckert Ziegler (-0,59 Prozent auf 40,32 EUR), ATOSS Software (-0,51 Prozent auf 117,40 EUR), PNE (-0,35 Prozent auf 11,34 EUR), QIAGEN (-0,25 Prozent auf 40,08 EUR) und Sartorius vz (-0,17 Prozent auf 237,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 165 102 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 222,475 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

