Börse Frankfurt: TecDAX steigt mittags

Am Montag bewegt sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,25 Prozent stärker bei 3 964,18 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 525,379 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,390 Prozent auf 3 969,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 954,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 001,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 950,99 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wurde der TecDAX mit 4 036,09 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 420,18 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Wert von 3 751,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,38 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Infineon (+ 5,75 Prozent auf 86,68 EUR), Siltronic (+ 2,88 Prozent auf 94,60 EUR), Nordex (+ 2,51 Prozent auf 48,92 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,20 Prozent auf 185,80 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,09 Prozent auf 15,73 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil TeamViewer (-3,37 Prozent auf 4,90 EUR), HENSOLDT (-3,09 Prozent auf 70,22 EUR), Drägerwerk (-2,85 Prozent auf 81,90 EUR), freenet (-2,63 Prozent auf 24,44 EUR) und PVA TePla (-2,20 Prozent auf 42,68 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 839 750 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 156,616 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at