Börse Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Abschläge

Der TecDAX notiert am Dienstag im negativen Bereich.

Um 12:09 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,37 Prozent schwächer bei 2 983,69 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 430,439 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,378 Prozent schwächer bei 2 983,53 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 994,84 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 2 993,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2 975,53 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 3 158,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 177,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 2 716,46 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,65 Prozent nach oben. Bei 3 350,46 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 2 897,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit ADTRAN (+ 2,92 Prozent auf 8,47 USD), Nemetschek SE (+ 2,04 Prozent auf 59,96 EUR), United Internet (+ 0,49 Prozent auf 20,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,02 Prozent auf 19,93 EUR) und TeamViewer (+ 0,00 Prozent auf 15,80 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Energiekontor (-3,84 Prozent auf 72,60 EUR), MorphoSys (-2,81 Prozent auf 24,21 EUR), Nordex (-2,70 Prozent auf 10,98 EUR), Siltronic (-2,06 Prozent auf 78,30 EUR) und Nagarro SE (-1,97 Prozent auf 69,70 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. 1 263 404 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 143,709 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX verzeichnet die United Internet-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at