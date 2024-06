Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Letztendlich schloss der TecDAX den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 3 329,06 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 522,987 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,004 Prozent höher bei 3 330,81 Punkten, nach 3 330,67 Punkten am Vortag.

Bei 3 351,19 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 322,31 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 1,29 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 28.05.2024, den Wert von 3 410,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, lag der TecDAX bei 3 454,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 145,41 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,134 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 175,55 Zählern.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 5,84 Prozent auf 8,98 EUR), SMA Solar (+ 2,17 Prozent auf 26,36 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,74 Prozent auf 76,10 EUR), HENSOLDT (+ 1,66 Prozent auf 34,34 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 1,32 Prozent auf 61,50 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen TeamViewer (-6,01 Prozent auf 10,48 EUR), Nordex (-4,51 Prozent auf 11,44 EUR), CompuGroup Medical SE (-4,42 Prozent auf 23,80 EUR), Eckert Ziegler (-4,22 Prozent auf 45,86 EUR) und Siemens Healthineers (-2,82 Prozent auf 53,80 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 566 638 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 217,127 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die 1&1-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

