Börse Frankfurt: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Der TecDAX verliert am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,32 Prozent tiefer bei 3 365,43 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 548,091 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,012 Prozent leichter bei 3 375,77 Punkten in den Handel, nach 3 376,19 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 375,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 364,81 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,317 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 246,46 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.07.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 363,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, notierte der TecDAX bei 3 043,73 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 1,23 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,31 Prozent auf 27,10 EUR), United Internet (+ 0,58 Prozent auf 18,94 EUR), PNE (+ 0,50 Prozent auf 12,18 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,35 Prozent auf 51,72 EUR) und freenet (+ 0,30 Prozent auf 26,92 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Infineon (-1,65 Prozent auf 30,10 EUR), Nordex (-1,60 Prozent auf 13,54 EUR), CANCOM SE (-1,58 Prozent auf 26,20 EUR), Bechtle (-1,17 Prozent auf 37,32 EUR) und HENSOLDT (-1,14 Prozent auf 29,50 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 858 181 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 239,132 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,22 zu Buche schlagen. Mit 6,87 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at