Börse Frankfurt: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im SDAX

Um 09:11 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent stärker bei 14 132,73 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 116,305 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,264 Prozent auf 14 129,76 Punkte an der Kurstafel, nach 14 092,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 14 153,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 129,76 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 26.02.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 740,61 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Wert von 13 799,64 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, mit 12 641,54 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,25 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 153,66 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit KWS SAAT SE (+ 9,21 Prozent auf 51,00 EUR), HORNBACH (+ 4,96 Prozent auf 72,00 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 2,98) Prozent auf 27,68 EUR), NORMA Group SE (+ 2,33 Prozent auf 16,68 EUR) und SYNLAB (+ 2,21 Prozent auf 10,65 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,85 Prozent auf 19,67 EUR), Wacker Neuson SE (-1,80 Prozent auf 17,50 EUR), STRATEC SE (-1,43 Prozent auf 41,40 EUR), Hypoport SE (-1,30 Prozent auf 228,20 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-0,74 Prozent auf 37,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die AUTO1-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 73 706 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von TRATON mit 17,150 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,15 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at