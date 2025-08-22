STRATEC Aktie
|26,30EUR
|-0,60EUR
|-2,23%
WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555
STRATEC SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec m Zuge eines Analystenwechsels von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Diagnostik-Unternehmen habe in seiner Nische eine globale Führungsstellung inne, schrieb der neu zuständige Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er geht davon aus, dass Stratec nach dem Druck der vergangenen drei Jahre 2024 die Talsohle erreicht hat. Eine Trendwende bei der Nachfrage sei in Sicht./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Buy
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,05 €
|
Abst. Kursziel*:
88,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
93,92%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
Analysen zu STRATEC SE
Aktien in diesem Artikel
|STRATEC SE
|26,35
|-2,04%
