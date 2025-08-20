STRATEC Aktie

27,05EUR 0,10EUR 0,37%
STRATEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555

20.08.2025 10:19:29

STRATEC SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Umsatz des Diagnostik-Unternehmens habe seine Schätzung um 2 Prozent verfehlt, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sei jedoch 5 Prozent besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STRATEC SE Hold
Unternehmen:
STRATEC SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
27,20 € 		Abst. Kursziel*:
21,32%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
27,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,00%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

