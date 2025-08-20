STRATEC Aktie
|27,05EUR
|0,10EUR
|0,37%
WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555
STRATEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Umsatz des Diagnostik-Unternehmens habe seine Schätzung um 2 Prozent verfehlt, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sei jedoch 5 Prozent besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Hold
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
27,20 €
|
Abst. Kursziel*:
21,32%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,00%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
