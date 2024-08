Börse Frankfurt: Zum Start des Montagshandels Gewinne im LUS-DAX

Der LUS-DAX bleibt auch am ersten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Am Montag gewinnt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,39 Prozent auf 18 499,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 545,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 475,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 29.06.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 263,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 132,50 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 29.07.2023, einen Stand von 16 461,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 10,48 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Merck (+ 3,70 Prozent auf 165,40 EUR), Zalando (+ 3,37 Prozent auf 24,88 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,56 Prozent auf 28,62 EUR), RWE (+ 1,52 Prozent auf 34,14 EUR) und Rheinmetall (+ 1,35 Prozent auf 495,90 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Henkel vz (-0,45 Prozent auf 80,22 EUR), Beiersdorf (-0,37 Prozent auf 136,25 EUR), MTU Aero Engines (-0,23 Prozent auf 257,30 EUR), Hannover Rück (-0,09 Prozent auf 229,90 EUR) und Fresenius SE (-0,06 Prozent auf 31,84 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 206 521 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 228,377 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,63 erwartet. Mit 8,33 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at