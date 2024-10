Börse London: Börsianer lassen FTSE 100 am Mittwochnachmittag steigen

Der FTSE 100 verbucht am Nachmittag Zuwächse.

Um 15:42 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,29 Prozent aufwärts auf 8 214,70 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,570 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 190,61 Punkte an der Kurstafel, nach 8 190,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 235,68 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 188,71 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 0,796 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 270,84 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 139,81 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 492,21 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 6,39 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Ocado Group (+ 3,57 Prozent auf 4,09 GBP), StJamess Place (+ 3,55 Prozent auf 7,50 GBP), Ashtead (+ 2,31 Prozent auf 58,56 GBP), Marks Spencer (+ 2,10 Prozent auf 3,80 GBP) und United Utilities (+ 2,09 Prozent auf 10,27 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Rio Tinto (-0,93 Prozent auf 49,97 GBP), GSK (-0,55 Prozent auf 14,45 GBP), Flutter Entertainment (-0,50 Prozent auf 179,35 GBP), BP (-0,46 Prozent auf 4,05 GBP) und NatWest Group (-0,34 Prozent auf 3,47 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 24 496 906 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 218,353 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,69 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

