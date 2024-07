Börse London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels steigen

Um 09:12 Uhr steht im LSE-Handel ein Plus von 0,46 Prozent auf 8 208,56 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,521 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 171,12 Punkten, nach 8 171,12 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 217,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 170,97 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,544 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 04.06.2024, den Stand von 8 232,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.04.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 975,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.07.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 519,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 6,31 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Smith Nephew (+ 6,42 Prozent auf 10,50 GBP), Bunzl (+ 1,78 Prozent auf 30,86 GBP), Barclays (+ 1,38 Prozent auf 2,21 GBP), Melrose Industries (+ 1,32 Prozent auf 5,66 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,26 Prozent auf 4,62 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Next (-1,67 Prozent auf 89,60 GBP), Airtel Africa (-0,95 Prozent auf 1,17 GBP), JD Sports Fashion (-0,31 Prozent auf 1,13 GBP), Severn Trent (-0,29 Prozent auf 24,01 GBP) und BT Group (-0,28 Prozent auf 1,38 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2 977 723 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 221,342 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

