Börse London: FTSE 100 klettert nachmittags

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,42 Prozent höher bei 8 569,34 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,630 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 533,87 Punkten in den Handel, nach 8 533,87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 8 518,27 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 570,86 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0,788 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8 149,78 Punkte. Vor drei Monaten, am 29.10.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 219,61 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 29.01.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 632,74 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3,74 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 586,68 Punkten. 8 160,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 3,15 Prozent auf 0,85 GBP), Beazley (+ 3,02 Prozent auf 8,37 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,85 Prozent auf 3,32 GBP), Admiral Group (+ 2,71 Prozent auf 27,29 GBP) und Fresnillo (+ 2,60 Prozent auf 6,74 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil BAE Systems (-2,88 Prozent auf 12,15 GBP), Glencore (-2,30 Prozent auf 3,47 GBP), Diageo (-1,76 Prozent auf 24,51 GBP), StJamess Place (-1,06 Prozent auf 9,37 GBP) und ConvaTec (-0,96 Prozent auf 2,48 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 26 044 201 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 206,851 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 6,24 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at