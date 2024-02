Börse London: FTSE 100 liegt letztendlich im Minus

In London war am zweiten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 7 719,21 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,397 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 728,50 Punkte an der Kurstafel, nach 7 728,50 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 748,73 Punkte, das Tagestief hingegen 7 705,98 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 461,93 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.11.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 496,36 Punkten berechnet. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 20.02.2023, den Stand von 8 014,31 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,030 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 7 764,37 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Barclays (+ 8,59 Prozent auf 1,62 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 5,36 Prozent auf 83,34 GBP), Aviva (+ 3,14 Prozent auf 4,44 GBP), Centrica (+ 1,99 Prozent auf 1,33 GBP) und Severn Trent (+ 1,81 Prozent auf 25,89 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Rio Tinto (-3,65 Prozent auf 52,30 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-3,39 Prozent auf 7,70 GBP), Anglo American (-3,28 Prozent auf 17,20 GBP), Airtel Africa (-2,24 Prozent auf 0,94 GBP) und AstraZeneca (-2,05 Prozent auf 102,04 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 122 538 661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 188,220 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Mit 10,81 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at