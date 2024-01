Börse London: FTSE 100 mittags mit grünem Vorzeichen

Der FTSE 100 steigt am Freitag.

Um 12:09 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,44 Prozent stärker bei 7 491,87 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,318 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 459,09 Punkten in den Handel, nach 7 459,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 7 459,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 521,05 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,75 Prozent. Vor einem Monat, am 19.12.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 638,03 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 19.10.2023, den Wert von 7 499,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 747,29 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,97 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 7 764,37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Pershing Square (+ 2,32 Prozent auf 36,14 GBP), AstraZeneca (+ 1,55 Prozent auf 105,94 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,55 Prozent auf 74,58 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,53 Prozent auf 1,10 GBP) und Informa (+ 1,52 Prozent auf 7,50 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Ocado Group (-1,23 Prozent auf 5,64 GBP), Whitbread (-1,02 Prozent auf 35,98 GBP), Glencore (-0,97 Prozent auf 4,16 GBP), Kingfisher (-0,96 Prozent auf 2,18 GBP) und StJamess Place (-0,94 Prozent auf 6,31 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 18 317 217 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 188,774 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vodafone Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at