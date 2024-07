Börse London: FTSE 100 notiert am Nachmittag im Minus

Der FTSE 100 verliert am ersten Tag der Woche an Wert.

Am Montag notiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,94 Prozent schwächer bei 8 175,08 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,585 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 252,91 Punkte an der Kurstafel, nach 8 252,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Montag bei 8 175,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 252,91 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 8 146,86 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 15.04.2024, einen Stand von 7 965,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 434,57 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 5,87 Prozent aufwärts. 8 474,41 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell 3i (+ 0,90 Prozent auf 30,43 GBP), BAE Systems (+ 0,79 Prozent auf 12,78 GBP), D S Smith (+ 0,76 Prozent auf 4,24 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 0,60 Prozent auf 18,48 GBP) und Barclays (+ 0,47 Prozent auf 2,24 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Burberry (-18,32 Prozent auf 7,24 GBP), Ocado Group (-13,37 Prozent auf 3,29 GBP), Frasers Group (-5,85 Prozent auf 8,24 GBP), Antofagasta (-5,03 Prozent auf 21,13 GBP) und Marks Spencer (-3,23 Prozent auf 3,00 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 29 193 236 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 226,373 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,97 Prozent, die höchste im Index.

