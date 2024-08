Börse London: FTSE 100 notiert schlussendlich im Plus

Am Dienstag notierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,21 Prozent stärker bei 8 345,46 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,569 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 327,78 Punkte an der Kurstafel, nach 8 327,78 Punkten am Vortag.

Bei 8 327,78 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 400,43 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, einen Stand von 8 285,71 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, einen Wert von 8 317,59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Stand von 7 338,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,08 Prozent aufwärts. 8 474,41 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Bunzl (+ 7,97 Prozent auf 34,70 GBP), easyJet (+ 6,90 Prozent auf 4,79 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,98 Prozent auf 1,83 GBP), Whitbread (+ 1,76 Prozent auf 28,98 GBP) und Antofagasta (+ 1,73 Prozent auf 19,11 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Barratt Developments (-6,56 Prozent auf 5,16 GBP), The Berkeley Group (-4,32 Prozent auf 49,80 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-4,29 Prozent auf 8,26 GBP), JD Sports Fashion (-4,12 Prozent auf 1,43 GBP) und Burberry (-3,10 Prozent auf 6,93 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 50 269 406 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 239,559 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,38 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

