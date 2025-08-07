International Consolidated Airlines Aktie
|4,25EUR
|-0,04EUR
|-0,82%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) nach Halbjahreszahlen von 440 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) bis 2027. In diesem Zeitraum bleibe er über dem Analystenkonsens, für 2025 sogar am oberen Ende. Kapazitäten, Treibstoff-Rückenwind, die eigenen Neuaufstellungsmaßnahmen und weitere Aktienrückkäufe unterstützten die Aussichten./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4,26 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
3,69 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Nachrichten
|
04.08.25
|ROUNDUP: Vogelschlag zwingt Iberia-Maschine zur Rückkehr nach Madrid (dpa-AFX)
|
04.08.25
|Vogelschlag zwingt Iberia-Maschine zur Rückkehr nach Madrid (dpa-AFX)
|
04.08.25
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
04.08.25
|Montagshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
01.08.25
|ROUNDUP: British-Airways-Mutter IAG kappt Flugangebot wegen Triebwerksärger (dpa-AFX)
|
01.08.25
|Börse London: FTSE 100 verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
31.07.25
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
28.07.25
|FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Analysen
|12:49
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|05.08.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:49
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|05.08.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:49
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|05.08.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.07.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.05.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|09.04.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.03.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.07.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|International Consolidated Airlines Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.25
|International Consolidated Airlines Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,25
|-0,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:17
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|13:07
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|13:01
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:59
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:57
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:57
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|12:57
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:56
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:54
|LEG Immobilien Add
|Baader Bank
|12:49
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|12:24
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:00
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|11:59
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:57
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|11:57
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:50
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:48
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|11:34
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|11:32
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:31
|Apple Neutral
|UBS AG
|11:30
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|11:22
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:21
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|11:18
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|11:13
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:12
|Zalando Buy
|UBS AG
|11:11
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|11:10
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11:09
|Allianz Neutral
|UBS AG
|11:09
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|11:08
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:08
|Merck Buy
|UBS AG
|11:04
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|11:04
|IONOS Buy
|UBS AG
|11:02
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|10:59
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|10:57
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|10:56
|freenet Buy
|Warburg Research
|10:56
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:55
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:49
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:48
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets