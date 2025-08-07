International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) nach Halbjahreszahlen von 440 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) bis 2027. In diesem Zeitraum bleibe er über dem Analystenkonsens, für 2025 sogar am oberen Ende. Kapazitäten, Treibstoff-Rückenwind, die eigenen Neuaufstellungsmaßnahmen und weitere Aktienrückkäufe unterstützten die Aussichten./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4,26 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
3,69 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:49 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
06.08.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
06.08.25 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
05.08.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.25 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
