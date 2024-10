Börse London: FTSE 100 verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den FTSE 100 auch am Dienstag aufwärts.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,05 Prozent fester bei 8 240,76 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,617 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 236,95 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 236,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 236,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 253,50 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bei 8 376,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2024, wies der FTSE 100 8 166,76 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 7 608,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,72 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit WPP 2012 (+ 2,15 Prozent auf 7,80 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,22 Prozent auf 103,45 GBP), Melrose Industries (+ 1,21 Prozent auf 4,61 GBP), Ocado Group (+ 1,18 Prozent auf 3,89 GBP) und Fresnillo (+ 0,82 Prozent auf 6,17 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Antofagasta (-1,61 Prozent auf 19,81 GBP), Prudential (-1,53 Prozent auf 6,84 GBP), D S Smith (-1,10 Prozent auf 4,57 GBP), Haleon (-1,02 Prozent auf 3,89 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-0,89 Prozent auf 4,12 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Haleon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 8 002 667 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 217,153 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

2024 weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die M&G-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

