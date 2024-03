Börse London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels in Rot

Das macht das Börsenbarometer in London am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,05 Prozent tiefer bei 7 734,65 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,455 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 738,30 Punkten in den Handel, nach 7 738,30 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 7 728,54 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 740,66 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,094 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2024, lag der FTSE 100 noch bei 7 719,21 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 20.12.2023, einen Wert von 7 715,68 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.03.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 403,85 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 0,170 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 7 785,73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Halma (+ 2,85 Prozent auf 22,71 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 2,22 Prozent auf 19,56 GBP), Haleon (+ 1,40 Prozent auf 3,25 GBP), Taylor Wimpey (+ 1,28 Prozent auf 1,39 GBP) und Kingfisher (+ 1,07 Prozent auf 2,27 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Burberry (-3,90 Prozent auf 11,82 GBP), Weir Group (-0,93 Prozent auf 19,78 GBP), Standard Chartered (-0,85 Prozent auf 6,53 GBP), Unilever (-0,83 Prozent auf 38,97 GBP) und BAT (-0,81 Prozent auf 23,93 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 646 653 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 192,222 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,40 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at