Börse London in Grün: FTSE 100-Börsianer greifen am Mittag zu

Am Mittwoch springt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,04 Prozent auf 7 750,77 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,377 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 747,81 Punkten, nach 7 747,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 7 767,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 744,42 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,19 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 13.02.2024, einen Wert von 7 512,28 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 13.12.2023, mit 7 548,44 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 548,63 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 0,379 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 7 767,51 Punkte. 7 404,08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Antofagasta (+ 2,17 Prozent auf 18,58 GBP), Glencore (+ 1,98 Prozent auf 4,08 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,55 Prozent auf 174,81 GBP), United Utilities (+ 1,34 Prozent auf 10,55 GBP) und Aviva (+ 1,14 Prozent auf 4,78 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Fresnillo (-3,17 Prozent auf 4,50 GBP), StJamess Place (-1,88 Prozent auf 4,39 GBP), Vodafone Group (-1,53 Prozent auf 0,68 GBP), Rio Tinto (-1,51 Prozent auf 48,40 GBP) und Rightmove (-1,46 Prozent auf 5,69 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 26 437 724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 189,537 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at