Börse London in Rot: FTSE 100 gibt am Mittwochmittag nach

Am dritten Tag der Woche legen Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch verbucht der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 0,05 Prozent auf 8 598,86 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,630 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 602,92 Punkten in den Handel, nach 8 602,92 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 567,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 614,62 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,515 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.04.2025, lag der FTSE 100 bei 8 134,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.02.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 732,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2024, stand der FTSE 100 bei 8 428,13 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 4,10 Prozent zu. Bei 8 908,82 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Marks Spencer (+ 4,02 Prozent auf 3,59 GBP), Entain (+ 3,32 Prozent auf 7,89 GBP), Ocado Group (+ 3,27) Prozent auf 2,77 GBP), Airtel Africa (+ 2,54 Prozent auf 1,73 GBP) und Kingfisher (+ 2,48 Prozent auf 3,15 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Imperial Brands (-6,78 Prozent auf 26,94 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-6,38 Prozent auf 61,65 GBP), Croda International (-2,91 Prozent auf 30,74 GBP), Ashtead (-2,15 Prozent auf 43,56 GBP) und Melrose Industries (-2,02 Prozent auf 4,71 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 27 825 306 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 187,655 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 9,49 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der M&G-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at