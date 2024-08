Börse London in Rot: FTSE 100 gibt zum Start des Dienstagshandels nach

FTSE 100-Handel am Morgen.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,29 Prozent tiefer bei 8 332,89 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,545 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 356,94 Punkte an der Kurstafel, nach 8 356,94 Punkten am Vortag.

Bei 8 332,83 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 356,94 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 155,72 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.05.2024, den Wert von 8 424,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 7 262,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,92 Prozent. Bei 8 474,41 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell International Consolidated Airlines (+ 1,10 Prozent auf 1,74 GBP), Melrose Industries (+ 0,87 Prozent auf 5,12 GBP), Halma (+ 0,82 Prozent auf 25,76 GBP), Pershing Square (+ 0,81 Prozent auf 36,59 GBP) und easyJet (+ 0,71 Prozent auf 4,36 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen BT Group (-4,94 Prozent auf 1,38 GBP), BP (-1,56 Prozent auf 4,35 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,48 Prozent auf 27,72 GBP), Entain (-1,31 Prozent auf 6,33 GBP) und Segro (-1,23 Prozent auf 8,85 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 966 386 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,188 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,21 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

