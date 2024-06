Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich mittags schwächer

Der FTSE 100 gibt sich am Dienstagmittag schwächer.

Um 12:08 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,76 Prozent tiefer bei 8 165,80 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,565 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 228,48 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 228,48 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 8 162,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 261,74 Punkten lag.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 8 433,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 669,23 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, einen Stand von 7 562,36 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,75 Prozent nach oben. Bei 8 474,41 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Hikma Pharmaceuticals (+ 2,72 Prozent auf 19,83 GBP), Rightmove (+ 1,81 Prozent auf 5,64 GBP), ConvaTec (+ 1,79 Prozent auf 2,50 GBP), Intermediate Capital Group (+ 1,78 Prozent auf 22,86 GBP) und easyJet (+ 0,78 Prozent auf 4,63 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Antofagasta (-3,33 Prozent auf 20,87 GBP), Glencore (-3,08 Prozent auf 4,61 GBP), Standard Chartered (-3,08 Prozent auf 7,30 GBP), Rio Tinto (-2,72 Prozent auf 52,12 GBP) und HSBC (-1,99 Prozent auf 6,79 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 25 760 329 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 229,921 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,26 zu Buche schlagen. Mit 11,13 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at