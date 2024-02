Börse New York: Dow Jones gibt am Dienstagnachmittag nach

Der Dow Jones gibt am Nachmittag nach.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,36 Prozent schwächer bei 38 927,01 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,214 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,193 Prozent fester bei 39 144,79 Punkten, nach 39 069,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 38 881,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 39 087,90 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, stand der Dow Jones bei 38 109,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 35 333,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 32 889,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,21 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 39 282,28 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Walt Disney (+ 1,24 Prozent auf 109,02 USD), Boeing (+ 0,57 Prozent auf 201,69 USD), Home Depot (+ 0,47 Prozent auf 373,34 USD), Dow (+ 0,46 Prozent auf 56,33 USD) und Travelers (+ 0,36 Prozent auf 220,88 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Amgen (-2,36 Prozent auf 279,61 USD), Chevron (-1,91 Prozent auf 151,50 USD), Amazon (-1,00 Prozent auf 172,99 USD), Honeywell (-0,97 Prozent auf 197,26 USD) und Salesforce (-0,96 Prozent auf 297,50 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 4 410 498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,808 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,65 zu Buche schlagen. Mit 6,85 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der 3M-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

