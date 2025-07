Verluste in New York: Dow Jones schwächelt zum Ende des Mittwochshandels

Am Mittwoch fiel der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,38 Prozent auf 44 461,28 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,310 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 44 833,74 Zählern und damit 0,450 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (44 632,99 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 44 739,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 44 261,71 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1,08 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 30.06.2025, bei 44 094,77 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 30.04.2025, bei 40 669,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.07.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40 743,33 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4,88 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45 054,36 Punkten. 36 611,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 2,14 Prozent auf 179,27 USD), UnitedHealth (+ 1,90 Prozent auf 266,04 USD), Caterpillar (+ 0,95 Prozent auf 434,12 USD), JPMorgan Chase (+ 0,87 Prozent auf 299,63 USD) und Cisco (+ 0,46 Prozent auf 68,28 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen 3M (-3,41 Prozent auf 146,62 USD), Procter Gamble (-2,38 Prozent auf 152,88 USD), Chevron (-2,21 Prozent auf 153,56 USD), Nike (-2,11 Prozent auf 76,68 USD) und American Express (-1,66 Prozent auf 303,41 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 40 631 384 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,704 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,40 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

