Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Der Dow Jones setzt am Dienstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag fällt der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,09 Prozent auf 40 859,94 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 13,638 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,552 Prozent auf 40 670,83 Punkte an der Kurstafel, nach 40 896,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 40 888,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 40 793,03 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 40 287,53 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2024, den Wert von 39 806,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, einen Stand von 34 500,66 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,34 Prozent zu. Bei 41 376,00 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Walmart (+ 0,61 Prozent auf 74,17 USD), Johnson Johnson (+ 0,54 Prozent auf 160,49 USD), 3M (+ 0,46 Prozent auf 127,66 USD), Merck (+ 0,45 Prozent auf 114,93 USD) und Home Depot (+ 0,43 Prozent auf 364,62 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Intel (-2,23 Prozent auf 21,04 USD), Boeing (-2,18 Prozent auf 175,72 USD), Walt Disney (-1,16 Prozent auf 89,77 USD), Dow (-0,86 Prozent auf 53,19 USD) und Goldman Sachs (-0,66 Prozent auf 501,36 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 2 733 079 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,102 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at