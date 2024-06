Börse New York: Dow Jones verbucht am Montagnachmittag Zuschläge

Der Dow Jones gewinnt am Montagnachmittag an Wert.

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,44 Prozent auf 38 760,29 Punkte an. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 13,914 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,157 Prozent auf 38 528,39 Punkte an der Kurstafel, nach 38 589,16 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38 431,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 38 762,56 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 17.05.2024, bei 40 003,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wurde der Dow Jones mit 38 714,77 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, einen Wert von 34 299,12 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,77 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 2,70 Prozent auf 218,22 USD), Nike (+ 1,48 Prozent auf 94,77 USD), Microsoft (+ 1,31 Prozent auf 448,35 USD), Amgen (+ 1,26 Prozent auf 302,38 USD) und Honeywell (+ 1,26 Prozent auf 211,15 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-1,62 Prozent auf 489,05 USD), Merck (-1,39 Prozent auf 127,68 USD), Salesforce (-1,12 Prozent auf 229,35 USD), Verizon (-0,76 Prozent auf 39,37 USD) und Cisco (-0,57 Prozent auf 45,42 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14 239 782 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,075 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 6,78 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at