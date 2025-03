NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Die Umsätze im App Store seien im Februar um 10 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Januar, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Rückgang sei größer gewesen als in diesem Zeitraum sonst üblich./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2025 / 19:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2025 / 06:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.