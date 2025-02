ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 236 US-Dollar belassen. Die Lieferketten des iPhone-Herstellers und das Finanzmodell wecken laut Analyst David Vogt Zweifel an den angekündigten Ausgaben von mehr als 500 Milliarden US-Dollar in den USA in den nächsten vier Jahren. Es fehle zum aktuellen Zeitpunkt an Substanz, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Apple müsste etwa Verschuldung in der die Bilanz erheblich erhöhen oder die Frequenz bei den Aktienrückkäufen reduzieren. Dies aber seien zwei Optionen, die er für höchst unwahrscheinlich halte./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 12:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 12:54 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.