Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

Letztendlich legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der Dow Jones beendete den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 43 461,21 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,685 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,903 Prozent höher bei 43 820,13 Punkten in den Handel, nach 43 428,02 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 43 699,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 43 343,67 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 24.01.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 44 424,25 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 44 296,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, stand der Dow Jones bei 39 131,53 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 2,52 Prozent. Bei 45 054,36 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 41 844,89 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 4,94 Prozent auf 80,28 USD), Travelers (+ 3,42 Prozent auf 248,24 USD), Walt Disney (+ 2,34 Prozent auf 111,20 USD), Amgen (+ 2,21 Prozent auf 309,72 USD) und Merck (+ 1,98 Prozent auf 91,27 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-3,09 Prozent auf 130,28 USD), Home Depot (-1,95 Prozent auf 366,20 EUR), Amazon (-1,79 Prozent auf 212,71 USD), Walmart (-1,17 Prozent auf 93,67 USD) und Cisco (-1,16 Prozent auf 63,24 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 57 628 991 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,519 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,40 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at